Son dakika haberleri: Eşek arısının camından girdiği otomobil takla attı: 3 yaralı Son dakika haber: Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Yakuplu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki 34 BD 2540 plakalı otomobile, camdan eşek arısı girdi. Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadı Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı. Yaralıların durumu iyi Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan'ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi'ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmara Ereğlisi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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