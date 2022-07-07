Son dakika haberleri... Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri... Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Erzurum polisinden uyuşturucu tacirlerine gece baskını: 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine gece baskını düzenlendi.

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine gece baskını düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli şahıslara gece baskını düzenlendi. Operasyon da 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada bir kuru sıkı silah, mermi, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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