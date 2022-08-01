Son dakika haberleri... Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Son dakika haberleri... Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Son dakika haberi... Erzurum'da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Erzurum'da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Denizli'den Ağrıya seyir halinde olan 20 ZR 017 plakalı araç Erzurum-Pasinler karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Dehşet verici kaza sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan diğer vatandaşlardan birisi ağır üç kişide yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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