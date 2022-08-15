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Son dakika haberleri... Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

Son dakika haberleri... Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

Son dakika haberler: Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 5'e yükseldi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 5'e yükseldi.

Ermenistan'da dün havai fişek deposunda meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamanın ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Patlayıcıların olduğu bölgelerde çalışmalar başlatıldı

Bakanlık, Erivan'daki diğer havai fişek depoları için de harekete geçmişti. Alışveriş merkezine yakın noktalardaki depolarda bulunan patlayıcılar güvenli alanlara taşınırken, metro istasyonlarındaki yeraltı dükkanlarının bulunduğu noktalarda da çok sayıda patlayıcı deposu olduğu ve buralarda da tahliye çalışmaları başlatıldığı duyurulmuştu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Ermenistan Başsavcılığı, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ermenistan hükümeti ise bölgedeki durumla ilgili acil toplantı yapma kararı almıştı. - ERİVAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan alışveriş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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