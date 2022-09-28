Son dakika haberleri... Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

Ermenistan tarafından Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Azerbaycan mevzilerini açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan- Ermenistan sınırında 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından tekrar provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 civarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer illinin Alagöller yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin ateş altına alındığı belirtildi. Saldırı sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığı ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğunu belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarla başlamıştı. Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti.

Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını bildirmiş, Ermenistan ise hayatını kaybeden ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu. - BAKÜ