Son dakika haberleri! İçişleri duyurdu, yeni operasyon başlatıldı Son dakika gündem haberi: Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor. Eren Abluka Narko Terör Operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu başlatıldı. 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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