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Son dakika haberleri... Erciş'te 'tefeci' operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Erciş'te 'tefeci' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından 'tefecilik' yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından 'tefecilik' yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş ilçesinde 'tefecilik' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 16 adet senet, 15 adet dekont, 4 adet not defteri ele geçirildi." denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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