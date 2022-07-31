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Son dakika haberleri | En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri sürüyor

Son dakika haberleri | En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri sürüyor

Son dakika haberler... Düzce'de jandarma personelleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor.

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Düzce'de jandarma personelleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile etkin mücadele yönetimi olarak hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde fabrikaları ziyaret eden Düzce İl Jandarma Komutanlığı personelleri, uyuşturucu ile mücadele yöntemleri hakkında kadınlara eğitim veriyor. Uyuşturucu kullananların davranışları ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan ekipler, madde bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini de anlatıyor. Bu çerçevede, Kaynaşlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 23 kadına verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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