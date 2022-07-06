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Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına şiddete karşı broşür dağıtıldıMUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

MUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmalarında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 'Kadına El Kalkamaz' broşürü dağıtıldı. Farkındalık çalışmasının Muğla'da 60 bin erkeğe ulaştırılması hedefleniyor.

Muğla -Aydın yol kontrol noktasında bayram öncesi erkeklere broşür dağıtıldı. Kadınlara da KADES'in tanıtımı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü çalışanlarının destek verdiği çalışmalar, il genelindeki işlek caddelerde ve meydanlarda, kahvehanelerde, berberlerde ve erkeklerin yoğun bulunabileceği mekanlarda afiş, billboardlar ile destekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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