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Son dakika haberleri... Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Emet'te trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde asit tankerinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde asit tankerinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet Bor İşletmesi fabrikasından ana yola çıkan 43 HN 770 plakalı asit tankeri, Tavşanlı istikametinden Emet'e gelmekte olan M.G (22) yönetimindeki 70 BA 990 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför M.G yanı sıra, A.Ö (17) ve Y.E yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık Ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şoför M.G, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya Bor 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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