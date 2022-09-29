Son dakika haberleri | Elektrik panosundan çıkan patlama paniğe neden oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir evde elektrik panosu patladı. M.C.'ye ait evin elektrik panosunun patlaması sonucu kablolardan kıvılcımlar çıktı. Aile sakinleri yaşadıkları panikle itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çaycuma İtfaiye ekipleri hemen olay yerine hareket ederek kontrollerini sağladı. Elektrik panosu etrafa zarar vermeden kontrol altına alındı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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