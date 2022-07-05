Son dakika haberleri! Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ALA 295 ve 23 HR 584 plakalı otomobiller ile 23 M 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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