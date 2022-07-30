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Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberler: Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 24. Kilometresi DSİ Kampı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DG 77 46 ile 23 DB 401 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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