Elazığ'da şüpheli ölüm - Haberler

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Elazığ'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da şüpheli ölüm Elazığ'da 19 yaşındaki genç kız, 18 katlı katlı binanın zemininde ölü bulundu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da şüpheli ölüm

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 yaşındaki genç kız, 18 katlı katlı binanın zemininde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çağlı inceleme başlattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı bir binanın zemininde hareketsiz şekilde yatan bir kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Lütfiye Ş. olduğu öğrenilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Üniversite, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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