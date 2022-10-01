Son dakika haberleri | Elazığ'da son 9 ayda 321 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Elazığ'da son 9 ayda uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 321 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Elazığ'da son 9 ayda uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 321 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 9 aylık sürede 179 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 87 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve vatandaşlarımızın desteği ile uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelemiz devam edecektir. Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan şahıslardan son 9 ay içerisinde 234 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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