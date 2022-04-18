Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklamaELAZIĞ Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklandı.

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

ELAZIĞ Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elazığ'a ruhsatsız tabanca getirilerek satışa sunulacağını bilgisi aldı. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin belirlenen işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A., M.F.B. ve A.H. gözaltına alındı. Adreslerde ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet şarjör ve 74 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title