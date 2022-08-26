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Son dakika haberleri... Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan ve rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli hakkında; Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 26.08.2022 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış ve 16 şahıs gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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