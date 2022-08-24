Son dakika haberi! Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Hıdırbaba ile Hal köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DHK 67 plakalı otomobil ile E.K. yönetimdeki 23 HE 630 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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