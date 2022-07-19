Son dakika! Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Son dakika habere göre Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Yıldızbağları Mahallesi Korgeneral Osman Erbaş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.