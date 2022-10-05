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Son dakika haberleri | Elazığ'da çatı yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Elazığ'da çatı yangını

Son dakika haberleri: Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, sabaha karşı merkeze bağlı Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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