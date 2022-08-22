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Son dakika haberleri... Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ile İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ö.K. cebinden çıkardığı bıçak ile İ.Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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