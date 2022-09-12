Son dakika haberleri... Elazığ'da 2 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Elazığ'da jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 2 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon planlandı. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve arama yapıldı. Araçta yapılan arama sonucunda aracın içerisine zulalanmış vaziyette 2 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ