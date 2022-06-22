Son dakika haberleri: Ehliyetsiz genç izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı, ortalık savaş alanına döndü Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babasından izinsiz aldığı arabayla yolculuğa çıkan gencin kullandığı kamyonet, otomobille çarpıştı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babasından izinsiz aldığı arabayla yolculuğa çıkan gencin kullandığı kamyonet, otomobille çarpıştı. Takla atan otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı. Kaza, Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Emirgan Caddesi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kayan Işıklar istikametinden Havuzlar istikametine seyreden Hilmi Özkan idaresindeki otomobil ile Emirgan Caddesi'nden bulvar yoluna sapan Berkay Biçim idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Kaza sonrası takla atan otomobilin sürücüsü Hilmi Özkan, araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Özkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Baygınlık geçirdi Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Biçim de, geçirdiği şok nedeniyle olay yerinde baygınlık geçirdi. Biçim, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü belgesi olmadığı ortaya çıkan Biçim'in, babasına ait arabayı izinsiz alıp gezintiye çıktığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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