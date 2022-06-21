Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit İlçesinde tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada, 243 adet tarihi eser (sikke) ve 46 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Jandarma Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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