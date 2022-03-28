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Son dakika haberleri | Edremit'te kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Edremit'te kaçak tütün operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çok miktarda boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda çok miktarda boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin adet boş makaron, 106 kilogram kıyılmış tütün ve 125 gramlık 30 paket nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Edremit, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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