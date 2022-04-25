Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde odun yüklü traktörün direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildiği kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde odun yüklü traktörün direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildiği kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Doyran Mahallesi Küp Gediği mevkiinde meydana geldi. Ali Veysel Ö. idaresindeki 10 H 2087 plakalı traktör bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada Nevruz Ö. (66) traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nevruz Ö.'nün cenazesi savcının olay yeri incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title