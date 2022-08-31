Son dakika haberleri! Edremit'te ahır yangını
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Son dakika haber... Van'ın Edremit ilçesindeki bir ahırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Van'ın Edremit ilçesindeki bir ahırda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Eski Cami Mahallesi 61. Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa