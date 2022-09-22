Son dakika haber! FETÖ bağlantılı meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 kişi ve 1 organizatör tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre FETÖ bağlantılı meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 kişi ve 1 organizatör tutuklandıEDİRNE Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 FETÖ/PDY mensubu ve 1 organizatör yakalandı.

FETÖ bağlantılı meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 kişi ve 1 organizatör tutuklandı

EDİRNE Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 FETÖ/PDY mensubu ve 1 organizatör yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde adli kontrol şartı bulunan 4 kişi, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan S.D., S.Y., S.A., ve M.S.D. isimli şahıslar, kendilerini yasadışı yollardan Yunanistan'a geçirmek için anlaştıkları şoför ve organizatör olan F.T. isimli şahısla bağlantı kurarak anlaşan İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yapan şahıslar, Uzunköprü Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Gözaltına alınarak Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi. Bir kişi ise ev hapsine mahkum edildi.

Yakalanan FETÖ/PDY mensuplarını yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen F.T. isimli şahıs hakkında 'kaçakçılık' suçundan işlem başlatıldı.