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Son dakika haber | Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de 6 kişinin yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü

EDİRNE - Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B.U. idaresindeki 34 AG 7620 plakalı otomobil belediyenin altyapı çalışması için açılan ve daha sonra yapılmasına rağmen kapatılmayan refüjden dönüş yapmak isterken karşı yönden seyir halinde olan V.K. yönetimindeki 22 AH 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Kazada yaralanan sürücüler E.B.U. ve V.K. ile otomobillerde bulunan D.A.U, H.U, D.U ve M.U. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar ise yardıma koştuklarını ve 112 acil çağrı merkezine haber verdiklerini söyledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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