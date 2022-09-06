Son dakika haberleri... Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan A.C. ve C.A. isimli PKK silahlı terör örgütü üyesi 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.C. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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