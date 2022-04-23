Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan trafik polisi ölümden döndü

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili yakalamak için peşine takılan Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli motosikletli polis, kaza yaptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası meslektaşları olay yerine koştu.

Olay, Manavgat ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesinde bir aracın ters yönde gittiği ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Motosikletli Trafik Polisi Fırat Gürel, sürücünün durması için uyardı. Uyarıları dikkate almayan ve hızını artıran aracın peşinden giden Fırat Gürel, Sanayi alt kavşağına geldiğinde, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine dönmekte olan Fatih K.'nın kullandığı 07 AJÜ 693 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma ve yön tabelasına çarpan Gürel yaralandı.

Meslektaşları olay yerine akın etti

Kaza haberi üzerine olay yerine Fırat Gürel'in meslektaşları akın etti. Yerde acı içerisinde yatan yaralı polise ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Fırat Gürel, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç mezarlıkta terk edilmiş halde bulundu

Diğer taraftan, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 46 ADS 856 plakalı otomobil, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince Seydiler Mahallesi mezarlığında kapıları kilitli vaziyette terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan şüpheli yakalandı

Trafik polisinden kaçan aracı kullandığı belirlenen M.Z. isimli şahıs Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sorgun Mahallesinde yakalandı. M.Z.'nin ilk ifadesinde sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını söylediği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa