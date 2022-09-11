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Son dakika haberleri... Düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da bir düğün eğlencesinde iki gurup arasında sözlü tartışmanın düğün sonrası da devam etmesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da bir düğün eğlencesinde iki gurup arasında sözlü tartışmanın düğün sonrası da devam etmesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Düğün eğlencesinin sona ermesinden sonra yakın çevrede bulunan ve alkol alan E.A. (36), R.T. (35), E.Ç. (35) isimli şahıslar ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. E.A., R.T., ve E.Ç. isimli şahısların olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.A., R.T. ve E.Ç. isimli şahısların tekrar olay yerine gelmeleri üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada; E.Ç. isimli şahıs göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan D.Ö. ve dayısı T.Ç. isimli şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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