Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan T.N.A. (21) idaresindeki 45 AGR 310 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title