Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü. Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü. Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan T.N.A. (21) idaresindeki 45 AGR 310 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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