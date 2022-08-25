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Dolmuşla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Dolmuşla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı Diyarbakır'da hasta nakili için gelen bir ambulans dönüşü yasak olan yola girdi, dolmuş ile çarpışarak devrildi, 3 kişi yaralandı.

Dolmuşla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hasta nakili için gelen bir ambulans dönüşü yasak olan yola girdi, dolmuş ile çarpışarak devrildi, 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Elazığ Caddesi adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şırnak'tan hasta sevki için Diyarbakır'a gelen 73 AAJ 834 plakalı bir ambulans, hastayı bıraktıktan sonra dönmek için yola çıktı. Dönüşü yasak olan yola giren ambulans yeşil ışıktan geçen 21 M 0164 plakalı dolmuşla çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle ambulans yan yattı. Olayda ambulans sürücüsü ve dolmuşta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, devrilen ambulans itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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