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Son dakika haberleri... Dolandırıcılıktan 6 ayrı yakalama emri vardı, tutuklandı

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Son dakika haberleri... Dolandırıcılıktan 6 ayrı yakalama emri vardı, tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de dolandırıcılık suçlarından 6 ayrı yakalama emri bulunan, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'de dolandırıcılık suçlarından 6 ayrı yakalama emri bulunan, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, sahte kredi kartı üretme satma, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlama gibi çeşitli suçlardan 6 ayrı yakalama emri olan E.A. (43) için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Banka 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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