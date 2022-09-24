Son dakika haberleri... Diyarbakır polisi uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır polisinin bir süredir takip ettiği ve içinde uyuşturucu madde taşınabileceği değerlendiren aracı durdurarak arama yaptı.

Diyarbakır polisinin bir süredir takip ettiği ve içinde uyuşturucu madde taşınabileceği değerlendiren aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk madde ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır polis ekiplerinin bir süredir takip ettiği ve içerisinde uyuşturucu madde taşıyabileceğini değerlendirildiği araç 23 Eylül günü Sur ilçesinde durduruldu. Narkotik polisinin araç içerisinde yaptığı aramada 68 parça halinde toplam 52 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.B. ve H.P.'nin diğer suçlardan da kaydının olduğunu tespit eden ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği belirtildi. - DİYARBAKIR