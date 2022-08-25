Alacak verecek meselesi silahlı kavgaya döndü 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da iki şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Diyarbakır'da iki şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taraflardan birinin silahı çekmesiyle kavgaya dönüştü. 7 el ateş eden şahıs, tartıştığı R.K. isimli kişiyi bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (Murat Başal - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alacak verecek meselesi silahlı kavgaya döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.