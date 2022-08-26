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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da orman yangını tatbikatı gerçeğini aratmadı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da şehir ormanında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Diyarbakır'da şehir ormanında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulans ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye personellerinin katıldığı, geniş bir alanda gerçekleştirilen orman yangını tatbikatında, tahliye, kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Diyarbakır'da daha önce paydaş kurumlarla yapılan eğitimler sonrası bu gün kurumlarla ortak yapılan Orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı gerçeğini aratmadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla organize gerçekleştirilen orman yangınlarıyla mücadele tatbikatında paydaş kurumlardan toplam 60 personelle şehir ormanında gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler senaryo gereği, yaralanan bir personele sedye ile ambulansla sağlık kuruluşuna sevk işlemi yapıldı. Yangının engellenmesi, oksijenin kesilmesi, söndürme konularında teknik bilgiler sahaya aktarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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