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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan 'huzur' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan 'huzur' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda adli mercilerce yakalama kararı bulunanlarla birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 3 paket halinde 10 gram narkotik madde ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında, şüpheli 18 şahsın gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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