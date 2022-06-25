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Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin getirdiği kazalar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Görüntülerde ise bir sürücünün kaza sonrası birkaç adım attıktan sonra bayılarak düşmesi de yer aldı.

Denizli'de dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi ve Kazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana gelen kazlar an be an kameralara yansıdı. Kazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hızlı bir şekilde tali yoldan gelen otomobil ile ana yoldan ilerleyen araç birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, ana yoldan giden otomobilin sürücüsü ise birkaç adım attıktan sonra bayılarak yere düştü. İlk müdahaleyi ise o anda diğer araç sürücüleri yaptı.

Yenişafak Mahallesinde ise yine benzer görüntüler kayıt altına alındı. Seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde yola çıkan SUV araç ile hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpmanı etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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