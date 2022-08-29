Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada Mersin'de park ettiği otomobilin kapısını dikkatsizce açan sürücü arkasından gelen motosikletlinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada

MERSİN - Mersin'de park ettiği otomobilin kapısını dikkatsizce açan sürücü arkasından gelen motosikletlinin ağır yaralanmasına neden oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mersin- Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 plakalı aracını ana yolda sağ şeride park eden Murat A. inmek için kapıyı açtı. Bu sırada kapı oradan geçen Hasan İpek'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan İpek, Mehmet Ş. idaresindeki 33 plakalı otomobilin altına girdi. Otomobil altında sürüklenen İpek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 50 plakalı aracın sürücüsünün açtığının kapının motosikletliyi düşürmesiyle savrulup diğer aracın altına girmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.