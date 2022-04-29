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Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altına kalan çiftçi hayatını kaybetti.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altına kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Z. yönetimindeki 45 ZE 085 plakalı traktör, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Mezarlık Mevkiinde geri manevra yaptığı sırada devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör altında kalan sürücü E.Z.'ni hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir, Yeniköy, Manisa, Çiftçi, 3. Sayfa, Haberler

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