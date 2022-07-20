Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün kaybolan 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi. Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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