Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün kaybolan 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa