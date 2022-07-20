Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün kaybolan 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi - Haberler

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Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün kaybolan 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün kaybolan 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi

Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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