Muğla yerel haberi... Denizli - Muğla sınırında çıkan yangın kontrol altına alındı Sabaha karşı kontrol altına alınan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı Denizli-Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında dün öğle saatlerinde başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan yoğun müdahale sonucu...

Denizli - Muğla sınırında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sabaha karşı kontrol altına alınan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

DENİZLİ - Denizli-Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında dün öğle saatlerinde başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Denizli, Muğla, Antalya ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracının yoğun bir şekilde müdahale edildi. Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındığı açıklanan yangının, günün ağarmasıyla birlikte yeniden başlayan havadan müdahale sayesinde tamamen kontrol altına alındığı açıklandı. Soğutma çalışmalarına devam edilen yangınla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yangının son durumuyla ilgili olarak Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Kale ilçemiz, Muslugüme Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda 09 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.48 sularında çıkan yangın, ilimiz ve çevre illerin ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında yoğun çabalarından dolayı AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımız ile Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den gelen ekiplerimize ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.