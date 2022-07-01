Son dakika haberleri | Denizli jandarması Haziran ayında olayların yüzde 99'unu aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen 976 asayiş olayından 970'ini aydınlatarak yüzde 99'luk önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 Haziran ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerinde meydana gelen 376 asayiş, 87 kabahat, 428 takibi gereken, 74 kaçakçılık, 10 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 976 olaydan, 970'ini aydınlatarak yüzde 99'luk bir başarıya imza atıldı.

Jandarma 249 aranan şüpheliyi yakaladı

Jandarma ekiplerince asayiş faaliyetleri ile uygulamalarda 36 bin 886 kişi ve 12 bin 219 aracın sorgulaması yapılarak 249 aranan kişiyle birlikte 1 araç yakalandı. Yapılan aramalarda 11 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 5 adet fişek, 4 adet kesici ve delici suç aleti ele geçirildi. Jandarma tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler için adli makamlara sevk edildi.

846 araç ve sürücüsüne 1 milyon 717 bin 973 TL cezai işlem uygulandı

Haziran ayında icra edilen trafik uygulamalarında 47 bin 447 araç kontrol edilerek, 33 bin 223 araç ile 28 bin 999 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Ayrıca bin 846 araç ve sürücü hakkında toplam 1 milyon 717 bin 973 TL cezai işlem uygulandı. 23 aranan araç ve 24 aranan şüpheli yakalandı. Denetimlerde 84 sürücünün alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 336 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları devam ediyor

Uyuşturucu maddelerle mücadele için yürütülen çalışmalarda 74 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlarda 347 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda alınan 330 kişi tutuksuz yargılandı. Yapılan operasyonlarda 25 gram kubar esrar, 2 kilo 228 gram metamfetamin, 58 gram eroin, 5 bin 227 adet uyuşturucu hap ve 109 kök kenevir bitkisi ve 502 bin 450 adet kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarında ise 6 adet kazı malzemesi, 272 paket kaçak sigara, 3 bin gram kaçak tütün, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 188 adet tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği, 46 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Yasadışı 776 internet sitesi yayından kaldırıldı

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde Haziran ayı içerisinde yasadışı yayın yapan 776 internet sitesi hakkında işlem yapılarak, Türkiye üzerinden erişime engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa