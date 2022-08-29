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Son dakika haberleri! Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Denizli'de son 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 85'i yaralanmalı olmak üzere toplam 145 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 85'i yaralanmalı olmak üzere toplam 145 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 22 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 19 bin 587 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 320'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 145 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 85'i yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı kaza meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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