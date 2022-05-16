Son dakika haberleri | Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi - Haberler

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Son dakika haberleri | Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 66'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 126 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 66'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 126 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 9 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 470 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 648'i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 126 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 66'sı yaralanmalı ve 60'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 29 okul servisi denetlenirken, her an gibi araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli, Tragger, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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