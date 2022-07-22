Son dakika haberleri | Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika haberleri | Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde plajlar bölgesinde denize giren 2 kız çocuğu, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden aileleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile çocuklar sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli'de bir özel hastaneye kaldırılan G.S.ve E.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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