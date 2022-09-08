Son dakika haberleri | Define ararken jandarmaya yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta define aramak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Sivas'ta define aramak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Yeniapardı köyünde meydana geldi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, define aramak için köyde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli şahıs suçüstü yakaladı. Kazı esnasında kullanılan ve şüpheli şahıslara ait 4 adet arama detektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet kulaklık, 3 adet kazma ve 3 adet sırt çantası ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefette bulunmak suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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