Son dakika haberleri! DEAŞ'a video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa emniyeti, Deaş'ın daha önceden Suriye'de gerçekleştirdiği eylemlerin video ve fotoğraflarını inceleyerek terör örgütüne darbe vurdu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Suriye'de gerçekleştirdiği eylemlerin fotoğraf ve videolarını ele geçirdi. Video ve fotoğrafları inceleyen ekipler, aralarında örgütte sözde savaşçı, muhabir ve biat edenlerin de olduğu 10 şahsın kendilerini sığınmacı olarak gösterip Şanlıurfa'ya gelerek burada yaşadığını belirledi. Şanlıurfa merkez, Akçakale ve Harran ilçelerinde şahısların kaldığı adresleri belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa